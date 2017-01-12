Реальная стоимость «Крестовского» превысила официальную на 5,2 млрд рублей
На строительство стадиона «Крестовский» в
Санкт-Петербурге Смольный перерасходовал уже 5,2 млрд рублей, всего за 10 лет было потрачено 48 млрд рублей. Таковы данные исследования интернет-издания «Фонтанка.ру», основанные на официальных источниках.
В августе 2016 года комитет по строительству объяснял, что 3,6 млрд рублей правительство заплатило дважды: сначала в виде предоплаты «Трансстрою» (компания не вернула их после расторжения контракта), а затем уже «Метрострою». Ещё миллиард Смольный потратил, надеясь впоследствии отсудить его у «Трансстроя». В такую сумму был оценён допущенный брак, объясняли в Смольном. Наконец, некоторые работы — художественная подсветка, подключение к сетям — не входят в официальные расчёты Смольного, согласно которым стоимость арены остаётся неизменной — 42,8 млрд рублей.
Перерасходованные, то есть снятые с других городских объектов, миллиарды Смольный рассчитывает отсудить у «Трансстроя». Процессы уже идут, но пока предсказать победу города сложно.
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