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11 января 2017, 20:18 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Халк: ЧМ-2018 станет катализатором развития футбола в России

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк выразил уверенность, что Катар успешно проведет чемпионат мира-2022. Также экс-форвард «Зенита» отметил роль мировых первенств в развитии футбола.

Нападающий Шанхай <span class=error>Шанган</span> <span class=error>Халк</span> выразил уверенность что Катар успешно проведет чемпионат мира-2022. Также <nobr>экс-форвард</nobr> Зенита отметил роль мировых первенств в развитии футбола. Увеличить
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— Азия и Ближний Восток в ближайшее время будут играть важную роль в футболе, — цитирует официальный сайт Халка. — Они вкладывают много в спорт. Думаю, что все, что они делают, хорошо спланировано. Так что я уверен, что у них есть четкие планы, чтобы успешно провести чемпионат мира-2022. Хочу пожелать катарским игрокам удачи и сказать, что они приобретут фантастический опыт. Возможность играть за свою сборную на домашнем чемпионате мира — это что-то невероятное.

Когда на ЧМ-2014 наши болельщики пели гимн, даже после того как музыка останавливалась, у меня по спине бегали мурашки. Думаю, в Катаре будет такой же эффект. Чемпионат мира — катализатор развития футбола. Так было в Японии, Бразилии. Так же будет в России и других странах.
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