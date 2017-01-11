Халк: ЧМ-2018 станет катализатором развития футбола в России

— Азия и Ближний Восток в ближайшее время будут играть важную роль в футболе, — цитирует официальный сайт Халка. — Они вкладывают много в спорт. Думаю, что все, что они делают, хорошо спланировано. Так что я уверен, что у них есть четкие планы, чтобы успешно провести чемпионат мира-2022. Хочу пожелать катарским игрокам удачи и сказать, что они приобретут фантастический опыт. Возможность играть за свою сборную на домашнем чемпионате мира — это что-то невероятное.

Когда на ЧМ-2014 наши болельщики пели гимн, даже после того как музыка останавливалась, у меня по спине бегали мурашки. Думаю, в Катаре будет такой же эффект. Чемпионат мира — катализатор развития футбола. Так было в Японии, Бразилии. Так же будет в России и других странах.