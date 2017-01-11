«Англия уже предвкушает вылет от Зимбабве». Мировая реакция на реформу Инфантино

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«…А ПРОЙДЕТ ТУРНИР НА ДРЕЙФУЮЩИХ ЛЬДИНАХ И В КРАТЕРАХ ВУЛКАНОВ»

Основная претензия к ФИФА: теперь в финальной части чемпионата мира будет слишком много откровенно слабых команд. Различные сайты провели опросы болельщиков и результаты везде схожи: большинство убеждено, что президент ФИФА Джанни Инфантино пожертвовал качеством футбола ради финансовой выгоды своей организации, и это не есть хорошо.

Но раз реформа уже принята, недовольным остается либо смириться, либо посмеяться. К примеру, журнал FourFourTwo опубликовал полную сарказма статью о том, какие отличные шансы поехать на чемпионат мира появились у сборной острова Буве (есть такой НЕОБИТАЕМЫЙ вулканический остров в южной части Атлантики, одна из самых отдаленных от материков территория на планете):

«Федерация футбола острова Буве встретила решение ФИФА с энтузиазмом. И в официальном письме отметила дальновидность руководящего органа. В то время как многие опасаются, что расширение участников понизит статус турнира, многие малые страны получили, наконец, шанс заявить о себе.

— Нас долгие годы не замечали, ведь на нашем острове никто не живет, — отметил пресс-секретарь федерации. — Но теперь все будет иначе. Я лично не вижу преград для попадания Буве на ЧМ-2026. Уверен, мы сумеем пробиться через отборочный турнир, обыграв сборные острова Клиппертон и атолла Пальмира. Да, с Пальмирой придется тяжело, особенно в гостях. Ведь самолеты туда не летают. Но мы справимся.

Более того, на Буве заявили о желании провести финальный турнир на своей территории. Стадионы будут построены на дрейфующих льдинах и в кратерах вулканов.

— Некоторые скажут, что играть в таких условиях тяжело, но эти людям я просто напомню, что чемпионат мира-2022 доверено провести Катару. Чем мы хуже? — добавил пресс-секретарь.

Отметим, что ранее о готовности подать заявку на проведение ЧМ-2026 заявили на острове Завадовского, однако от идеи пришлось отказаться, так как по правилам ФИФА население страны-хозяйки должны составлять люди, а не антарктические пингвины.

«НО ШОТЛАНДИЯ ВСЕ РАВНО НЕ ПОПАДЕТ»

Возможное обилие сборных экзотических стран на групповой стадии турнира — главная тема шуток.

«Теперь-то Сан-Марино и Андорра отомстят всем за десятилетия унижений!».

«С нетерпением жду бескомпромиссных матчей в группе из трех сборных: Анголы, Фиджи и Леголэнда», — написал один английский болельщик.

Кстати, британские шутники как всегда в ударе.

Англичане принялись активно троллить шотландцев. Ведь те оказались единственной сборной с Британских остров, которая не сумела пробиться на Euro-2016 (который тоже, напомним, прошел в расширенном формате). На сайте Talksport появилась вымышленная петиция от жителей Шотландии с требованием расширить турнир не до 48 сборных, а до 148:

«48 сборных — это здорово. Мы увидим на мировом форуме такие команды как Конго, Узбекистан и Бенин. Но нельзя забывать и о богатой футбольными традициями Шотландии, которая находится в рейтинге ФИФА ниже упомянутых сборных. Поэтому формат со 148 участниками будет более справедливым — у Шотландии появятся неплохие шансы пробиться в финальную часть через стыковые матчи против Таити».

Впрочем, самой Англии тоже достается. Под впечатлением от сенсационного летнего поражения команды от Исландии, ей уже подыскивают нового нестандартного обидчика.

— Все мы помним, какой восторг во всем мире вызвало выступление сборной Исландии на Euro-2016, — якобы цитирует представителя ФИФА сайт Newsthump. — Спасибо Англии за этот праздник. Желание повторить это прекрасное шоу — одна из причин, по которой мы пошли на расширение турнира. Согласитесь, для прессы будет выгодно, если на фоне разговоров о том, что на этот раз Англия обязательно завоюет трофей, она проиграет на ранней стадии плей-офф Эритрее или Зимбабве. Тиражи газет побьют все рекорды!

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО

Sports Illustrated подошел к вопросу без иронии и перечислил реальные минусы новой системы. По мнению издания, утверждения Инфантино о желании приобщать к футболу новые страны — это лишь красивые слова. За которыми он пытается скрыть истинные цели — побольше заработать и заслужить любовь федераций для переизбрания.

— Поддержать реформу ФИФА вы должны только в том случае, если болеете за Мексику или США, — отмечает SI. — Ведь теперь эти сборные по большому счету навсегда освобождены от отборочного турнира. Ведь представительство зоны КОНКАКАФ увеличивается до шести. А если учесть, что США, Мексика и Канада намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 у себя, то фаворитами отбора станут сборные вроде Гаити, Панамы и Кюрасао.

— Даже на Euro-2016 хватало скучных матчей в группах. На ЧМ-2026 их будет еще больше. Явные аутсайдеры будут «сушить» игру.

— Группы из трех сборных — это настоящая беда. Велика вероятность, что участники последнего матча будут заранее знать, какой результат их устроит.

— Разница в качестве футбола по сравнению с клубными соревнованиями станет еще заметнее.