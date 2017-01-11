«Англия уже предвкушает вылет от Зимбабве». Мировая реакция на реформу Инфантино
Решение ФИФА расширить число участников чемпионата мира с 32 до 48 сборных, начиная с 2026 года, вызвало в основном негативную реакцию у болельщиков и СМИ по всему миру. И породило массу шуток.
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«…А ПРОЙДЕТ ТУРНИР НА ДРЕЙФУЮЩИХ ЛЬДИНАХ И В КРАТЕРАХ ВУЛКАНОВ»
Основная претензия к ФИФА: теперь в финальной части чемпионата мира будет слишком много откровенно слабых команд. Различные сайты провели опросы болельщиков и результаты везде схожи: большинство убеждено, что президент ФИФА Джанни Инфантино пожертвовал качеством футбола ради финансовой выгоды своей организации, и это не есть хорошо.
Но раз реформа уже принята, недовольным остается либо смириться, либо посмеяться. К примеру, журнал FourFourTwo опубликовал полную сарказма статью о том, какие отличные шансы поехать на чемпионат мира появились у сборной острова Буве (есть такой НЕОБИТАЕМЫЙ вулканический остров в южной части Атлантики, одна из самых отдаленных от материков территория на планете):
«Федерация футбола острова Буве встретила решение ФИФА с энтузиазмом. И в официальном письме отметила дальновидность руководящего органа. В то время как многие опасаются, что расширение участников понизит статус турнира, многие малые страны получили, наконец, шанс заявить о себе.
— Нас долгие годы не замечали, ведь на нашем острове никто не живет, — отметил
Более того, на Буве заявили о желании провести финальный турнир на своей территории. Стадионы будут построены на дрейфующих льдинах и в кратерах вулканов.
— Некоторые скажут, что играть в таких условиях тяжело, но эти людям я просто напомню, что чемпионат мира-2022 доверено провести Катару. Чем мы хуже? — добавил
Отметим, что ранее о готовности подать заявку на проведение ЧМ-2026 заявили на острове Завадовского, однако от идеи пришлось отказаться, так как по правилам ФИФА население
«НО ШОТЛАНДИЯ ВСЕ РАВНО НЕ ПОПАДЕТ»
Возможное обилие сборных экзотических стран на групповой стадии турнира — главная тема шуток.
«Теперь-то
«С нетерпением жду бескомпромиссных матчей в группе из трех сборных: Анголы, Фиджи и Леголэнда», — написал один английский болельщик.
Кстати, британские шутники как всегда в ударе.
Англичане принялись активно троллить шотландцев. Ведь те оказались единственной сборной с Британских остров, которая не сумела пробиться на Euro-2016 (который тоже, напомним, прошел в расширенном формате). На сайте Talksport появилась вымышленная петиция от жителей Шотландии с требованием расширить турнир не до 48 сборных, а до 148:
«48 сборных — это здорово. Мы увидим на мировом форуме такие команды как Конго, Узбекистан и Бенин. Но нельзя забывать и о богатой футбольными традициями Шотландии, которая находится в рейтинге ФИФА ниже упомянутых сборных. Поэтому формат со 148 участниками будет более справедливым — у Шотландии появятся неплохие шансы пробиться в финальную часть через стыковые матчи против Таити».
Впрочем, самой Англии тоже достается. Под впечатлением от сенсационного летнего поражения команды от Исландии, ей уже подыскивают нового нестандартного обидчика.
— Все мы помним, какой восторг во всем мире вызвало выступление сборной Исландии на Euro-2016, — якобы цитирует представителя ФИФА сайт Newsthump. — Спасибо Англии за этот праздник. Желание повторить это прекрасное шоу — одна из причин, по которой мы пошли на расширение турнира. Согласитесь, для прессы будет выгодно, если на фоне разговоров о том, что на этот раз Англия обязательно завоюет трофей, она проиграет на ранней стадии
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО
Sports Illustrated подошел к вопросу без иронии и перечислил реальные минусы новой системы. По мнению издания, утверждения Инфантино о желании приобщать к футболу новые страны — это лишь красивые слова. За которыми он пытается скрыть истинные цели — побольше заработать и заслужить любовь федераций для переизбрания.
— Поддержать реформу ФИФА вы должны только в том случае, если болеете за Мексику или США, — отмечает SI. — Ведь теперь эти сборные по большому счету навсегда освобождены от отборочного турнира. Ведь представительство зоны КОНКАКАФ увеличивается до шести. А если учесть, что США, Мексика и Канада намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 у себя, то фаворитами отбора станут сборные вроде Гаити, Панамы и Кюрасао.
— Даже на Euro-2016 хватало скучных матчей в группах. На ЧМ-2026 их будет еще больше. Явные аутсайдеры будут «сушить» игру.
— Группы из трех сборных — это настоящая беда. Велика вероятность, что участники последнего матча будут заранее знать, какой результат их устроит.
— Разница в качестве футбола по сравнению с клубными соревнованиями станет еще заметнее.
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