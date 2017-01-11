Конысбаев потроллил Исламхана назвав его артистом
Восстанавливающийся после тяжелой травмы Улан Конысбаев в своем Instagram пошутил над Бауыржаном Исламханом, сообщает Sports.kz.
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«Артист года 2016», — написал Конысбаев, прикрепив видео матча отборочного раунда чемпионата Мира-2018 между Казахстаном и Польшей, когда капитан нашей сборной долгое время пролежал на поле «в муках», но после тычка ногой Камиля Глика мгновенно поднялся.
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