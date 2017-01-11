Мутко: Швейцарцы, расследуя заявку РФ на ЧМ, нашли коррупцию у Германии на ЧМ-2006
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Швейцарские государственные органы, расследуя заявку России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, нашли коррупцию в заявке Германии на организацию мундиаля 2006 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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Швейцарская полиция в мае 2015 года начала расследование, связанное с выборами России и Катара в качестве
При этом в сентябре 2016 года стало известно, что швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года, который состоялся в Германии. Отмечалось, что члены оргкомитета турнира, который возглавлял известный в прошлом футболист Франц Беккенбауэр, находятся под следствием по подозрению в «подкупе и незаконных платежах в размере нескольких миллионов долларов, связанных с ФИФА». До этого немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года.
«Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы. Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет», — сказал Мутко по телефону.
Ранее ФИФА проводила расследование по вопросу правомерности выборов
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