Мутко: Швейцарцы, расследуя заявку РФ на ЧМ, нашли коррупцию у Германии на ЧМ-2006

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Швейцарская полиция в мае 2015 года начала расследование, связанное с выборами России и Катара в качестве стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно, которое проистекает из данных отчета экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии. В феврале 2016 года сообщалось, что число подозрительных финансовых операций, связанных с решением ФИФА присудить победу на выборах стран-хозяек России и Катару, превысило 150.

При этом в сентябре 2016 года стало известно, что швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года, который состоялся в Германии. Отмечалось, что члены оргкомитета турнира, который возглавлял известный в прошлом футболист Франц Беккенбауэр, находятся под следствием по подозрению в «подкупе и незаконных платежах в размере нескольких миллионов долларов, связанных с ФИФА». До этого немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года.

«Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы. Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет», — сказал Мутко по телефону.