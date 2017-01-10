«ФИФА поступила безответственно!»

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Популярный в недавнем прошлом немецкий футболист, капитан сборной Германии, полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак назвал такое решение «безответственным» и «атакой на футбол». «Конечно, голосовали единогласно», — саркастически добавил он. Подобную позицию разделяют многие из тех, кто вчера публично высказывался по поводу исторического события.

Пока даже трудно представить, как точно будет выглядеть новый турнир, кто решится стать его хозяином, сколько городов и стадионов примут матчи. Главным претендентом называют США. Не исключено, что хозяев окажется больше — возможно, их число вырастет (тоже впервые в истории) до трех.

При измененном формате 48 сборных распределят по 16 группам по три команды в каждой. В 1/16 финала выйдут по две лучшие сборные. При этом ФИФА подчеркивает, что сохранится общее число дней отдыха, а финалистам, как и прежде, придется провести семь матчей. Не изменится и срок проведения первенства планеты, составляющий сейчас 32 дня.

Регламент ЧМ-2026 пока не разработан. Неизвестно, сколько мест в финальном турнире получит каждая из конфедераций. Но очевидно, что от расширения числа участников в первую очередь выиграют Африка и Азия. По всей видимости, в играх в группах не будет ничьих — исход решат в серии послематчевых пенальти.

«Футбол — это не только Европа и Южная Америка. Это глобальное явление, — ответил вчера критикам Инфантино. — И нам нужно создавать чемпионат мира XXI века».

Что ж, президент ФИФА сдержал одно из своих предвыборных обещаний. Правда, поначалу он говорил о несколько меньшем числе команд.

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Кроме того, во вторник совет ФИФА определил основные даты, связанные с проведением чемпионата мира-2018 в России.

14 мая 2018 года — крайний срок, когда национальные федерации стран, участвующих в турнире, должны огласить расширенные списки из 30 игроков.

20 мая — рекомендованный крайний срок завершения всех клубных турниров, кроме финала Лиги чемпионов.

21 — 27 мая — официальный период отдыха, который должен соблюдаться клубами и национальными ассоциациями стран, участвующих в ЧМ-2018.

28 мая — официальное начало подготовки к турниру, день, в который клубы обязаны отпустить игроков в сборные.

4 июня — представление окончательных заявок, включающих по 23 игрока.

Сам чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.