Как менялся чемпионат мира

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ЧМ-1930: Уругвай, 18 дней, 13 участников.

В первом мировом первенстве приняло участие 13 сборных, которые были разделены на четыре группы (в одной — четыре команды, в трех остальных — по три). Победители образовали две полуфинальные пары. Матч за третье место не проводился.

ЧМ-1934: Италия, 15 дней, 16 участников.

Из-за возросшего числа желающих (22 сборных) первые в истории был введен отборочный этап, а количество участников финальной стадии составило 16 команд. Они разыграли главный трофей по олимпийской системе. Помимо финала, на этот раз была проведена и игра за третье место.

ЧМ-1938: Франция, 16 дней, 15 участников (по формату — 16).

Планировалось, что после отборочного турнира в финальную часть попадет также 16 сборных, однако Австрия утратила независимость и во Францию приехать не смогла, а нового участника ФИФА не нашла. Система проведения турнира осталась той же, что и в 1934-м — олимпийская система, финал, игра за третье место.

ЧМ-1950: Бразилия, 23 дня, 13 участников (по формату — 16).

Единственный раз в истории Кубок мира был разыгран по круговой системе. После серии отказов в финальной части осталось 13 сборных, которые образовали четыре группы (причем в двух — четыре команды, в третьей — три, в четвертой — две). Победители вышли в финальный квартет и, сыграв по матчу между собой, выявили победителя.

ЧМ-1954: Швейцария, 19 дней, 16 участников.

16 сборных были поделены поровну на «сеянные» и «несеянные», в каждую из четырех групп попали по две команды разных категорий. Матчи проходили только в формате «сеянные» против «несеянных» (по два матча у каждой). По две лучшие команды квартета вышли в плей-офф и разыграли трофей по олимпийской системе.

ЧМ-1958: Швеция, 22 дня, 16 участников.

Изменился формат групп — теперь четыре сборные проводили между собой по матчу, в случае равенства очков и второй и третьей команд в квартете назначалась дополнительная игра за выход в ¼ финала.

ЧМ-1962: Чили, 18 дней, 16 участников.

Единственное изменение формата финальной части турнира по сравнению с 1958-м: в группах были отменены дополнительные матчи при равенстве очков.

ЧМ-1966: Англия, 20 дней, 16 участников.

ЧМ-1970: Мексика, 22 дня, 16 участников.

Формат турнира оставался таким же, как и в 1962-м.

ЧМ-1974: ФРГ, 25 дней, 16 участников.

Четвертьфиналы и полуфиналы заменили на второй групповой турнир — в два квартета попадали по две лучших команды из каждой группы первого раунда. Затем победители групп сошлись в финальном матче, а вторые сборные — в игре за третье место.

ЧМ-1978: Аргентина, 25 дней, 16 участников.

Формат турнира остался таким же, как и в 1974-м.

ЧМ-1982: Испания, 29 дней, 24 участника.

Турнир расширился до 24 сборных, и, соответственно, вместо четырех групп в первом раунде стало шесть. Второй этап: четыре группы по три команды. Победители выходили в ½ финала.

ЧМ-1986: Мексика, 30 дней, 24 участника.

Количество участников осталось тем же, но второй групповой раунд был отменен. Вместо него следовала стадия 1/8 финала, куда попадали по две лучших сборных из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье места.

ЧМ-1990: Италия, 31 день, 24 участника.

Формат турнира остался тем же, что и в 1986-м.

ЧМ-1994: США, 31 день, 24 участника.

Формат турнира остался тем же, что и в 1986-м, с той лишь разницей, что за победу в группе стали начисляться по три очка.

ЧМ-1998: Франция, 33 дня, 32 участника.

Кубок мира приобрел еще больший размах и приобрел сегодняшний вид: 32 сборные, восемь групп по четыре команды, плей-офф начинаются с 1/8 финала.

ЧМ-2002: Япония/Корея, 31 день, 32 участника.

Этот турнир впервые приняли сразу две страны-хозяйки. Формат же проведения остался прежним.

ЧМ-2006: Германия, 31 день, 32 участника.

ЧМ-2010: ЮАР, 31 день, 32 участника.

ЧМ-2014: Бразилия, 32 дня, 32 участника.

ЧМ-2018: Россия, 32 дня, 32 участника.

ЧМ-2022: Катар, 28 дней, 32 участника.

Формат турнира остался прежним.

ЧМ-2026: 48 участников.