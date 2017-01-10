Как менялся чемпионат мира
«СЭ» вспоминает историю трансформации крупнейшего мирового футбольного форума — от 13 участников в 1930-м до 48 в 2026-м.
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ЧМ-1930: Уругвай, 18 дней, 13 участников.
В первом мировом первенстве приняло участие 13 сборных, которые были разделены на четыре группы (в одной — четыре команды, в трех остальных — по три). Победители образовали две полуфинальные пары. Матч за третье место не проводился.
ЧМ-1934: Италия, 15 дней, 16 участников.
ЧМ-1938: Франция, 16 дней, 15 участников (по формату — 16).
Планировалось, что после отборочного турнира в финальную часть попадет также 16 сборных, однако Австрия утратила независимость и во Францию приехать не смогла, а нового участника ФИФА не нашла. Система проведения турнира осталась той же, что и в 1934-м — олимпийская система, финал, игра за третье место.
ЧМ-1950: Бразилия, 23 дня, 13 участников (по формату — 16).
Единственный раз в истории Кубок мира был разыгран по круговой системе. После серии отказов в финальной части осталось 13 сборных, которые образовали четыре группы (причем в двух — четыре команды, в третьей — три, в четвертой — две). Победители вышли в финальный квартет и, сыграв по матчу между собой, выявили победителя.
ЧМ-1954: Швейцария, 19 дней, 16 участников.
16 сборных были поделены поровну на «сеянные» и «несеянные», в каждую из четырех групп попали по две команды разных категорий. Матчи проходили только в формате «сеянные» против «несеянных» (по два матча у каждой). По две лучшие команды квартета вышли в
ЧМ-1958: Швеция, 22 дня, 16 участников.
Изменился формат групп — теперь четыре сборные проводили между собой по матчу, в случае равенства очков и второй и третьей команд в квартете назначалась дополнительная игра за выход в ¼ финала.
ЧМ-1962: Чили, 18 дней, 16 участников.
Единственное изменение формата финальной части турнира по сравнению с 1958-м: в группах были отменены дополнительные матчи при равенстве очков.
ЧМ-1966: Англия, 20 дней, 16 участников.
ЧМ-1970: Мексика, 22 дня, 16 участников.
Формат турнира оставался таким же, как и в 1962-м.
ЧМ-1974: ФРГ, 25 дней, 16 участников.
Четвертьфиналы и полуфиналы заменили на второй групповой турнир — в два квартета попадали по две лучших команды из каждой группы первого раунда. Затем победители групп сошлись в финальном матче, а вторые сборные — в игре за третье место.
ЧМ-1978: Аргентина, 25 дней, 16 участников.
Формат турнира остался таким же, как и в 1974-м.
ЧМ-1982: Испания, 29 дней, 24 участника.
Турнир расширился до 24 сборных, и, соответственно, вместо четырех групп в первом раунде стало шесть. Второй этап: четыре группы по три команды. Победители выходили в ½ финала.
ЧМ-1986: Мексика, 30 дней, 24 участника.
Количество участников осталось тем же, но второй групповой раунд был отменен. Вместо него следовала стадия 1/8 финала, куда попадали по две лучших сборных из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье места.
ЧМ-1990: Италия, 31 день, 24 участника.
Формат турнира остался тем же, что и в 1986-м.
ЧМ-1994: США, 31 день, 24 участника.
Формат турнира остался тем же, что и в 1986-м, с той лишь разницей, что за победу в группе стали начисляться по три очка.
ЧМ-1998: Франция, 33 дня, 32 участника.
Кубок мира приобрел еще больший размах и приобрел сегодняшний вид: 32 сборные, восемь групп по четыре команды,
ЧМ-2002: Япония/Корея, 31 день, 32 участника.
Этот турнир впервые приняли сразу две
ЧМ-2006: Германия, 31 день, 32 участника.
ЧМ-2010: ЮАР, 31 день, 32 участника.
ЧМ-2014: Бразилия, 32 дня, 32 участника.
ЧМ-2018: Россия, 32 дня, 32 участника.
ЧМ-2022: Катар, 28 дней, 32 участника.
Формат турнира остался прежним.
ЧМ-2026: 48 участников.
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