Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира
Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.
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Как сообщает Sky Sports, Ла Лига намерена оспорить изменения формата мирового первенства в суде. Они утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино не проконсультировался с европейскими профессиональными футбольными лигами, хотя его предупреждали о необходимости диалога.
«Мы очень разочарованы. Нам придется предоставить новых игроков, но с нами не проконсультировались. Мы ищем все возможные способы оспорить решение», — сказал представитель Ла Лиги.
Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.
Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в
Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5, Океании — одна команда.
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