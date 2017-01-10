Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28383210/
10 января 2017, 21:58 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира

Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.

Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Sky Sports, Ла Лига намерена оспорить изменения формата мирового первенства в суде. Они утверждают, что президент ФИФА Джанни Инфантино не проконсультировался с европейскими профессиональными футбольными лигами, хотя его предупреждали о необходимости диалога.

«Мы очень разочарованы. Нам придется предоставить новых игроков, но с нами не проконсультировались. Мы ищем все возможные способы оспорить решение», — сказал представитель Ла Лиги.

Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5, Океании — одна команда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Как менялся чемпионат мира

Как менялся чемпионат мира

«СЭ» вспоминает историю трансформации крупнейшего мирового футбольного форума — от 13 участников в 1930-м до 48 в 2026-м.
Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Аналитики: Зимняя Олимпиада-2018 в Корее может пройти без сборной России по хоккею

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)