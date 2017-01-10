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10 января 2017, 20:53 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Тренировочную базу ЧМ-2018 в Астрахани завершат к концу года

Реконструкция стадиона в Астрахани завершится к концу 2017 года, сообщает welcome2018.com.

Стадион входит в число 64 тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018. Отмечается, что строительные работы идут по графику. Сейчас завершается демонтаж спортивных сооружений и административного корпуса. В ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун на 15 тысяч мест.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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