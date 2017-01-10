Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28381467/
10 января 2017, 18:29 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Переговоры с ФИФА по телеправам на ЧМ-2018 вскоре должны увенчаться успехом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по покупке телеправ на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года вскоре должны увенчаться успехом. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее он сообщил что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет 100 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее он сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет $100 млн.

«ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», — сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Непомнящий: Интерес к ЧМ после увеличения количества команд будет снижаться

Непомнящий: Интерес к ЧМ после увеличения количества команд будет снижаться

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Интерес к чемпионату мира по футболу после увеличения количества участников будет снижаться. Такое мнение ТАСС высказал известный советский и российский тренер, главный тренер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года Валерий Непомнящий.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Инфантино: увеличение числа участников ЧМ не перегрузит футбольный календарь

Мутко: РФС поддержал расширение ЧМ, но симпатичней смотрелся вариант с 40 командами

Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций в России