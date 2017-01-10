Мутко: Переговоры с ФИФА по телеправам на ЧМ-2018 вскоре должны увенчаться успехом
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по покупке телеправ на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года вскоре должны увенчаться успехом. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Ранее он сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет $100 млн.
«ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», — сказал Мутко.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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