Мутко: Переговоры с ФИФА по телеправам на ЧМ-2018 вскоре должны увенчаться успехом

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Ранее он сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет $100 млн.

«ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», — сказал Мутко.