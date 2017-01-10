Мутко: Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия является первой страной, которая не доставляет проблем Международной федерации футбола (ФИФА) при подготовке к чемпионату мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза,
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах — это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», — сказал Мутко.
За год до чемпионата мира в России пройдет Кубок конфедераций. Матчи турнира состоятся в Москве («Открытие- Арена»),
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