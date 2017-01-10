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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах — это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», — сказал Мутко.