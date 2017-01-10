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10 января 2017, 18:31 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия является первой страной, которая не доставляет проблем Международной федерации футбола (ФИФА) при подготовке к чемпионату мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ заявил что подробно докладывал ФИФА о всех этапах подготовки к турниру. Увеличить
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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах — это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», — сказал Мутко.

За год до чемпионата мира в России пройдет Кубок конфедераций. Матчи турнира состоятся в Москве («Открытие- Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля 2017 года. Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная России на групповом этапе соревнований встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
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Мутко: Переговоры с ФИФА по телеправам на ЧМ-2018 вскоре должны увенчаться успехом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по покупке телеправ на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года вскоре должны увенчаться успехом. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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