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10 января 2017, 16:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Испанская лига оспорит решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Испанская футбольная лига оспорит решение Международной федерации футбола (ФИФА) об увеличении числа участников чемпионатов мира. Об этом сообщил глава лиги Хавьер Тебас, слова которого приводит издание Marca.

Во вторник совет ФИФА принял решение об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 команд начиная с турнира 2026 года. Участники будут разделены на 16 групп по три команды.

«Мы думаем, что это очень плохое решение, в первую очередь из-за того, каким образом оно было принято, так как мнение главных футбольных лиг не учитывалось, — сказал Тебас. — Во-вторых, это решение вредит миру профессионального футбола, и лига оспорит его в скором времени».

На двух ближайших чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — число участников не изменится, в этих турнирах примут участие по 32 команды.
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