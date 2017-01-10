Испанская лига оспорит решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

Во вторник совет ФИФА принял решение об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 команд начиная с турнира 2026 года. Участники будут разделены на 16 групп по три команды.

«Мы думаем, что это очень плохое решение, в первую очередь из-за того, каким образом оно было принято, так как мнение главных футбольных лиг не учитывалось, — сказал Тебас. — Во-вторых, это решение вредит миру профессионального футбола, и лига оспорит его в скором времени».

На двух ближайших чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — число участников не изменится, в этих турнирах примут участие по 32 команды.