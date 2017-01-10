Ассоциация европейских клубов выступила против увеличения числа участников ЧМ
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Ассоциация европейских клубов (ECA) выразила недовольство увеличением числа участников финальной части футбольного чемпионата мира, назвав решение ФИФА политическим.
Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа
«ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление», — говорится в заявлении на сайте ECA.
Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter