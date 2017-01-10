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10 января 2017, 16:36 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Ассоциация европейских клубов выступила против увеличения числа участников ЧМ

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Ассоциация европейских клубов (ECA) выразила недовольство увеличением числа участников финальной части футбольного чемпионата мира, назвав решение ФИФА политическим.

Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

«ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление», — говорится в заявлении на сайте ECA.

Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.
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