Ассоциация европейских клубов выступила против увеличения числа участников ЧМ

Во вторник в Цюрихе совет ФИФА принял единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

«ECA заявляет, что она принципиально выступает против расширения чемпионата мира. Мы считаем, что это решение было принято скорее по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление», — говорится в заявлении на сайте ECA.

Также сообщается, что ECA подробно проанализирует влияние и последствия применения нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.