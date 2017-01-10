Инфантино пишет историю: ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд

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Такое решение совета ФИФА нельзя назвать неожиданным, поскольку президент организации Джанни Инфантино еще во время своей предвыборной компании лоббировал идею об увеличении числа участников, однако сначала эта цифра достигала 40 команд. Теперь можно утверждать, что преемник Йозефа Блаттера вписал себя в историю. Таким образом, количество команд финальной части по сравнению с первым мундиалем (1930 год, Уругвай) возросло на 35 сборных.

На данный момент известно, что сборные будут разбиты на 16 групп по 3 команды. В плей-офф согласно новому формату выходят по две лучшие сборные. Продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца. О более подробной схеме проведения турнира по обновленной системе пока не сообщается.

От праздника к будням

Естественно, подобное решение было встречено абсолютно противоречивыми реакциями. «Это решение против футбола. Оно ничего хорошего не принесло, — заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Казалось бы, с точки зрения национальной (сборной) — большое количество команд, добавятся 16 стран, будут какие-то шансы».

«Но, наверное, плохо подумали. Что за страна такая найдется в мире, которая сможет организовать на качественном уровне чемпионат мира среди 48 команд? Тем более, что вопросы безопасности становятся все более острыми. Приедет огромное количество болельщиков со всех континентов. Как показал чемпионат Европы (2016) во Франции, эта тема становится все более актуальной», — добавил собеседник «Р-Спорт».

Отрицательно оценил решение ФИФА и бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. «Решение логично и интересно с позиции ФИФА. С позиции, наверное, увеличения доходов, и не более того, — сказал вице-президент “Торпедо”. — Я думаю, что мы разжижем чемпионат мира и от праздника футбола отойдем к неким будням. Я категорически не понимаю такой ситуации, я не вижу ничего положительного, только сплошные минусы».

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин также отметил, что является сторонником нынешнего формата. «Клубы и лиги выступали против такой идеи. Даже нынешние турниры под эгидой ФИФА и УЕФА накладывают отпечаток на плотный график. А вы знаете, что нас сейчас критикуют за то, что мы заходим в зиму. Но плотность именно такова. А с увеличением числа участников финальной стадии будут увеличены сроки, количество игр. Так что будет ложиться колоссальная нагрузка и на клубы, и на игроков», — заявил он.

Ассоциация европейских клубов (ECA), в свою очередь, тоже выразила недовольство решением ФИФА об увеличении количества команд-участниц ЧМ.

«Мы понимаем, что это решение было принято по политическим, а не по спортивным причинам, и под значительным политическим давлением. И это вызывает сожаление», — говорится в сообщении на сайте ECA.

Увеличение числа участников сделано под такие сборные, как Россия

Сергей Прядкин также обратил внимание на существенную разницу в классе между сборными на финальной части, что обязательно отразится на зрелищности. А вот другой вице-президент РФС Сергей Анохин, напротив, положительно воспринял инициативу ФИФА.

«Идея Джанни Инфантино об увеличении числа команд поддерживается РФС. Я думаю, что коммерческая привлекательность и привлечение большего количества команд сыграет только на руку футболу в мире», — сказал он.

Сборная России пропустила финальные части в 1998, 2006 и 2010 годах. «Это решение об увеличении участников ЧМ по футболу сделано под нас, потому что иначе мы бы не попадали на такой крупный турнир», — довольно иронично отреагировал на решение ФИФА член МОК, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.