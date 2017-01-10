Непомнящий: Интерес к ЧМ после увеличения количества команд будет снижаться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник совет Международной федерации футбола принял решение об увеличении количества участников финального турнира с 32 до 48 команд. На предварительном этапе будет 16 групп по три команды в каждой, две из которых выходят в плей-офф. Нововведения вступят с 2026 года.

«У меня уже давно неоднозначное мнение о футболе на чемпионате мира, чисто футбола в нем достаточно мало, — сказал Непомнящий. — Понимаю Лигу чемпионов — это солидное мероприятие, где играют лучшие из лучших. А на чемпионате мира еще больше увеличили количество команд, которые по уровню будут уступать фаворитам. Если говорить о футболе в плане смотрибельности, то особого развития нет: интерес к турниру будет ниже».

По мнению Непомнящего, в спортивном плане интрига после увеличения количества команд не повысится. «Фавориты так и будут оставаться фаворитами. Как и раньше, будут спорить за титул команды из Европы и Южной Америки. Позитивный момент есть для тех стран, которые априори не помышляли участвовать в чемпионате мира. Наверняка будет видоизменен отборочный цикл», — отметил Непомнящий.