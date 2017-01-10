Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28379624/
10 января 2017, 16:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Непомнящий: Интерес к ЧМ после увеличения количества команд будет снижаться

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Интерес к чемпионату мира по футболу после увеличения количества участников будет снижаться. Такое мнение ТАСС высказал известный советский и российский тренер, главный тренер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года Валерий Непомнящий.

По мнению известного тренера в спортивном плане интрига после увеличения количества команд не повысится. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник совет Международной федерации футбола принял решение об увеличении количества участников финального турнира с 32 до 48 команд. На предварительном этапе будет 16 групп по три команды в каждой, две из которых выходят в плей-офф. Нововведения вступят с 2026 года.

«У меня уже давно неоднозначное мнение о футболе на чемпионате мира, чисто футбола в нем достаточно мало, — сказал Непомнящий. — Понимаю Лигу чемпионов — это солидное мероприятие, где играют лучшие из лучших. А на чемпионате мира еще больше увеличили количество команд, которые по уровню будут уступать фаворитам. Если говорить о футболе в плане смотрибельности, то особого развития нет: интерес к турниру будет ниже».

По мнению Непомнящего, в спортивном плане интрига после увеличения количества команд не повысится. «Фавориты так и будут оставаться фаворитами. Как и раньше, будут спорить за титул команды из Европы и Южной Америки. Позитивный момент есть для тех стран, которые априори не помышляли участвовать в чемпионате мира. Наверняка будет видоизменен отборочный цикл», — отметил Непомнящий.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Испанская лига оспорит решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Испанская футбольная лига оспорит решение Международной федерации футбола (ФИФА) об увеличении числа участников чемпионатов мира. Об этом сообщил глава лиги Хавьер Тебас, слова которого приводит издание Marca.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Футбольная глобализация: плюсы и минусы увеличения числа участников ЧМ

Отравившиеся хоккеисты "Кузнецких медведей" выписаны из больницы

Тарпищев: Шарапова вернется в число ведущих теннисисток, если сохранила скорость