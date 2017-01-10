Тихонов: Болельщики должны быть рады расширению числа участников ЧМ

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О расширении числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) объявила во вторник по итогам заседания совета организации. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Нововведение вступит в силу с турнира 2026 года.

«Сложно сказать, пойдет ли это на пользу футболу или нет. Да, ФИФА заработает больше, но, думаю, для болельщиков чем больше игр, тем лучше. А все остальные нюансы сейчас не так важны», — прокомментировал решение Тихонов.