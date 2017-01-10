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10 января 2017, 14:27 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Тихонов: Болельщики должны быть рады расширению числа участников ЧМ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Болельщики должны быть рады расширению числа участников чемпионата мира по футболу, так как получат возможность смотреть больше матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», ныне главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов.

Главный тренер красноярского Енисея затруднился ответить пойдет ли расширение на пользу футболу. Увеличить
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О расширении числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) объявила во вторник по итогам заседания совета организации. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Нововведение вступит в силу с турнира 2026 года.

«Сложно сказать, пойдет ли это на пользу футболу или нет. Да, ФИФА заработает больше, но, думаю, для болельщиков чем больше игр, тем лучше. А все остальные нюансы сейчас не так важны», — прокомментировал решение Тихонов.

По информации France-Presse, при изменении формата чистая прибыль организации составит $4,18 млн против $3,54 млн, прогнозируемых по итогам ЧМ-2018. В то же время в связи с увеличением количества команд и матчей увеличатся и затраты (на $325 млн).
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Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части ЧМ до 48 команд

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщается в официальном микроблоге ФИФА в Twitter.
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