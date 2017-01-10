Колосков: Трудно найти страну, которая качественно организует ЧМ среди 48 команд
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Трудно найти страну, которая качественно организует чемпионат мира по футболу среди 48 команд, особенно с учетом вопросов безопасности, заявил агентству «Р-Спорт» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
Решение об увеличении числа
«Казалось бы, с точки зрения национальной (сборной) — большое количество команд, добавятся 16 стран, будут
На вопрос о возможном пересмотре формата турнира в будущем Колосков ответил: «Я точно не доживу до этого времени, это будет уже 2026 год. Поэтому здесь мне сложно рассуждать на тему что и как будет. Сейчас будет экспериментальный чемпионат Европы в 2020 году, вообще не поймешь, что за чемпионат Европы, который будет в 12 странах. Удачный он будет или нет? Скорее всего, неудачный. Будут возвращаться к старой структуре или нет — тоже мне не понятно. Во всяком случае, я выразил свое отношение к тому, что произошло».
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