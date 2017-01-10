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10 января 2017, 12:52 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части ЧМ до 48 команд

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщается в официальном микроблоге в Twitter.

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Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.
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Новости Чемпионата мира

Совет ФИФА рассмотрит вопрос увеличения числа участников ЧМ до 48 команд

Совет ФИФА рассмотрит вопрос увеличения числа участников ЧМ до 48 команд

ЦЮРИХ /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет во вторник в швейцарском Цюрихе. В повестке дня — рассмотрение вопроса о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года.
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