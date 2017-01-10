Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части ЧМ до 48 команд
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщается в официальном микроблоге в Twitter.
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Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа
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