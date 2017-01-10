Совет ФИФА рассмотрит вопрос увеличения числа участников ЧМ до 48 команд
ЦЮРИХ /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет во вторник в швейцарском Цюрихе. В повестке дня — рассмотрение вопроса о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года.
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Год назад пункт о расширении числа участников значился в предвыборной программе будущего президента ФИФА Джанни Инфантино. Тогда речь шла о 40 сборных, однако за год предполагаемое количество команд увеличилось до 48. Данная тема уже поднималась на предыдущем совете в октябре, теперь же новый формат должен быть одобрен.
Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте. Ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в
В числе главных для России тем, которые будут обсуждаться членами совета, — подготовка к чемпионату мира 2018 года, которая в новом году выйдет на финишную прямую. Важнейшей ее частью станет проведение в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи матчей Кубка конфедераций с участием восьми сборных — чемпионов мира и победителей континентальных первенств.
На заседании совета будет утвержден регламент Кубка конфедераций, где на групповой стадии сборная России встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Кроме того, члены совета обсудят повестку дня конгресса ФИФА, который пройдет в Манаме (Бахрейн) 11 мая, а также вопросы подготовки к следующему конгрессу в Москве накануне чемпионата мира 2018 года.
Члены исполкома также утвердят регламенты других крупных турниров, запланированных на 2017 год — молодежного чемпионата мира в Южной Корее, чемпионата мира среди юношей до 17 лет в Индии и чемпионата мира по пляжному футболу на Багамских островах.
Совет ФИФА соберется в третий раз — этот орган был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Создание совета — одна из главных реформ ФИФА, предпринятая Инфантино после своего избрания в феврале прошлого года.
В состав совета войдут 37 членов — президент ФИФА, восемь
Заседание совета ФИФА пройдет в
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