Совет ФИФА рассмотрит вопрос увеличения числа участников ЧМ до 48 команд

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Год назад пункт о расширении числа участников значился в предвыборной программе будущего президента ФИФА Джанни Инфантино. Тогда речь шла о 40 сборных, однако за год предполагаемое количество команд увеличилось до 48. Данная тема уже поднималась на предыдущем совете в октябре, теперь же новый формат должен быть одобрен.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте. Ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Предполагается, что квоты распределятся следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — одна команда.

В числе главных для России тем, которые будут обсуждаться членами совета, — подготовка к чемпионату мира 2018 года, которая в новом году выйдет на финишную прямую. Важнейшей ее частью станет проведение в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи матчей Кубка конфедераций с участием восьми сборных — чемпионов мира и победителей континентальных первенств.

На заседании совета будет утвержден регламент Кубка конфедераций, где на групповой стадии сборная России встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Кроме того, члены совета обсудят повестку дня конгресса ФИФА, который пройдет в Манаме (Бахрейн) 11 мая, а также вопросы подготовки к следующему конгрессу в Москве накануне чемпионата мира 2018 года.

Члены исполкома также утвердят регламенты других крупных турниров, запланированных на 2017 год — молодежного чемпионата мира в Южной Корее, чемпионата мира среди юношей до 17 лет в Индии и чемпионата мира по пляжному футболу на Багамских островах.

Совет ФИФА соберется в третий раз — этот орган был создан в феврале прошлого года, заменив генеральный секретариат федерации и исполнительный комитет. Создание совета — одна из главных реформ ФИФА, предпринятая Инфантино после своего избрания в феврале прошлого года.

В состав совета войдут 37 членов — президент ФИФА, восемь вице-президентов и 28 обычных членов, окончательный состав совета должен быть определен на предстоящем 5 апреля конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Хельсинки. Там же пройдут выборы в совет ФИФА представителей Европы, у которых, в том числе и у главы Российского футбольного союза Виталия Мутко, истекает мандат.