Власти Петербурга заключили допконтракт на достройку «Зенит-Арены» на 2,08 млрд рублей

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В копии договора от 29 декабря, заключенном между комитетом по строительству и ОАО «Метрострой» и опубликованном на сайте госзакупок, говорится, что «дополнительные работы определены в соответствии с положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 09.12.2016 № 1366−16/ГГЭ-5251/05, СПб ГАУ «ЦГЭ» ОТ 22.12.2016 «С-50−00−1−1−3−3826−16 от 22.12.2016». Корректировки были внесены в связи с дополнительными требованиями силовых структур.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 2,078 млрд рублей, эти же средства были сразу авансированы генподрядчику. Среди основных объектов строительства по контракту указываются «общестроительные работы, инженерные сети и оборудование незавершенные строительством», а также временные здания и сооружения, пусконаладочные работы.

В ОАО «Метрострой», куда ТАСС отправил запрос, не пояснили отличий работ по данному контракту от заключенного 20 декабря на сумму 952 млн рублей, касающегося установки оборудования для зоны контроля стадиона в соответствии с дополнительными требованиями по безопасности.

В комитете по строительству пояснили, что средства на новый контракт частично были предусмотрены в летних правках городского бюджета, когда деньги с соцобъектов были перераспределены на стадион. «Это деньги (2 млрд рублей — прим. ТАСС), которые будут возмещать с “Трансстроя” в судебном порядке. В настоящее время они (деньги — прим. ТАСС) предусмотрены в правках последних. Часть из них была предусмотрена в летних правках», — сказали в комитете.

При этом в Смольном не уточнили, изменилась ли итоговая стоимость строительства объекта. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 млрд рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций.

История строительства

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком, компанией «Инжтрансстрой- СПб» (дочерняя компания «Трансстроя»). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой».

Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря. В этот день в компании «Метрострой» заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. Все документы Смольный передал в Ростехнадзор и Госстройнадзор для получения разрешительных документов.

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу — разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям FIFA.