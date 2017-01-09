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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28369589/
9 января 2017, 18:33 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Марадона: Я в восторге от идеи Инфантино расширить ЧМ до 48 команд

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поделился мнением о возможном расширении числа участников финальной части чемпионата мира до 48 команд. Эту идею предложил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я в восторге от инициативы Джанни Инфантино, она даст возможность командам, которые начали бы отборочный турнир, понимая, что у них нет никаких шансов попасть на чемпионат мира. Это даст каждой стране мечту и оживит страсть к футболу. Думаю, это фантастическая идея», — цитирует Марадону в своем «твиттере» журналист BBC Ричард Конвей.
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