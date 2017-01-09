Аномальные холода не влияют на реконструкцию стадиона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Тридцатиградусные морозы, которые около недели держатся в Свердловской области, не влияют на реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

«Существуют строительные регламенты, в рамках которых проводятся работы. У нас опытные подрядчики, те проблемы, которые могут возникнуть при реконструкции спортивного объекта при сильных морозах, устранены. Все работы выполняются в соответствии с графиком», — сказал Рапопорт.

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-застройщика «Синара- Девелопмент» Тимура Уфимцева сообщал, что бетонные работы на строительстве стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге завершены на 95%.

В начале ноября строители закончили монтаж внешнего кольца крыши — последний из 27 блоков весом 112 тонн был установлен над южной трибуной. Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге началась 7 октября 2015 года. Современная арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

На время турнира стадион будет носить название «Екатеринбург-Арена». Он сможет принять 35 тыс. болельщиков. Возведение должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока.