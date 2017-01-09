СМИ: УЕФА может получить квоту в 16 мест при расширении участников ЧМ до 48 команд

По данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен, и проект будет ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.

УЕФА при таком расширении получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).