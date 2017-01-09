СМИ: УЕФА может получить квоту в 16 мест при расширении участников ЧМ до 48 команд
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может получить 16 мест при распределении квот на участие в чемпионате мира, если ФИФА в ближайшие дни примет новый формат турнира с расширением до 48 команд, сообщает Globo.
По данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен, и проект будет ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.
УЕФА при таком расширении получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).
Также отмечается, что приоритетным форматом проведения турнира при увеличении до 48 участников будет разделение их на 16 групп по три команды, из которых в
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