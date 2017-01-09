Реформы Инфантино: ставка на высокодоходный гигантизм

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Во вторник Совет Международной федерации футбола, заменивший собой исполнительный комитет, рассмотрит вопрос об увеличении числа команд-участниц финальных турниров с 32 до 48. В случае одобрения новый формат вступит в силу, начиная с ЧМ-2026.

Год назад Джанни Инфантино шел на выборы президента ФИФА с тезисом о 40 сборных, который он подхватил, словно знамя, из рук Мишеля Платини, подбитого на пути к мировому футбольному трону. Заменив в предвыборной гонке знаменитого француза, швейцарец использовал лозунг о расширении мировых первенств для привлечения голосов Африки, Азии и Центральной Америки, суммарно составляющих в ФИФА почти две трети электората.

УСТАНОВКА НА ИЗМЕНЕНИЯ

Инфантино и в последующем некоторое время придерживался позиции своего бывшего босса в УЕФА: чемпионат мира нужно расширить на восемь команд, среди которых должны быть, как минимум, две африканские. Европа, к слову, получала дополнительно одно место.

Однако осенью осенило: сорок — мало! То ли новому президенту захотелось уйти от упреков в плагиате, то ли степень революционности показалась недостаточной, но на Совет ФИФА он идет с проектом о беспрецедентном 33-процентном увеличении формата.

Поначалу Инфантино предложил ввести дополнительно отборочный раунд, от которого были бы освобождены 16 лучших по рейтингу сборных. Остальные 32 сыграли бы стыковые матчи и определили бы еще 16 участников групповых турниров.

Идея подверглась критике и даже осмеянию. С одной стороны, турнир растягивался, с другой, участие 16 сборных в чемпионате ограничилось бы одним матчем.

Тем не менее, отказа от реформы, которая, похоже, стала для Инфантино идеей-фикс, не последовало. Проект подвергся внутренней корректировке, сохранив главное — «формат 48». Только теперь президент ФИФА предлагает Совету схему «16 групп по три команды» с последующими матчами на вылет уже с 1/16 финала, а не 1/8-й, как сейчас.

При такой схеме каждая сборная играет минимум два матча. Уже кое-что, хотя и меньше, чем гарантированные три игры при действующей схеме. А ведь этот момент немаловажен для болельщиков. Особенно тех, кто поедет за тридевять земель, чтобы поддержать свою команду непосредственно на стадионе.

640 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ СВЕРХУ

Но интересы зрителей явно не на первом месте. Куда важнее прибыль. Как свидетельствует конфиденциальный документ ФИФА, который в пятницу предало огласке AFP, ЧМ-2026 с 48 участниками обеспечил бы чистый доход на сумму 4,18 миллиарда долларов против предполагаемых 3,54 миллиарда в случае ЧМ-2018. Причем, как отмечает агентство, и этого уровня в России будет достичь проблематично. Итого: разница в 640 миллионов долларов (605 миллионов евро).

Количество матчей возрастает с 64 до 80. Это обернется дополнительными расходами в сумме 325 миллионов долларов. Однако доходы от реализации телевизионных прав, согласно расчетам, возрастут на 505 миллионов, а продажа маркетинговых прав — на 325 миллионов.

Это уже не романтические рассказы об импульсах для развития футбола во всем мире и не популизм с прицелом на будущие выборы. Перед долларовым аргументом Совету будет трудно устоять.

Между тем его членам, как явствует из упомянутого документа конфиденциального характера, будут предложены на рассмотрение и схемы с 40 участниками. Причем, в двух версиях: 8 групп по 5 сборных и 10 групп по 4 команды. Ранее сообщалось, что обсуждение не обойдет стороной и «консервативный» вариант с 32 сборными.

«Твердо верю в идею, но, конечно, не буду вести себя по-диктаторски. Национальные федерации в прошлом высказывались “за”, однако требуется больше обсуждения», — подчеркнул Инфантино, выступая в среду на закрытии международной спортивной конференции в Дубае.

В поддержку расширения формата ЧМ высказались, в частности, 35-летний Самюэль Это’О (прославленный бомбардир вообще-то всегда и везде за африканские интересы) и 39-летний Давид Трезеге. В то же время новый президент УЕФА Александер Чеферин воспринял проект Инфантино скептически. По его мнению, система с 32 командами «работает». Ассоциация европейских клубов и вовсе решительно выступила против реформы.

15 декабря она распространила заявление следующего содержания: «Количество матчей, которые проводят в течение года футболисты, особенно те, что входят в национальные сборные, достигло неприемлемого уровня. Поэтому правление ассоциации направило сегодня в адрес Джанни Инфантино послание с призывом не увеличивать число участников в будущих розыгрышах ЧМ».

На сайте ассоциации размещено также заявление ее председателя Карл-Хайнца Руммениге: «Мы должны снова сосредоточиться на спорте. Политика и коммерция не должны постоянно пользоваться в футболе приоритетом. В интересах болельщиков и футболистов мы призываем ФИФА не увеличивать число участников ЧМ».

КАЛЕНДАРЬ НЕ ЗАТРАГИВАЕТСЯ

Насчет коммерции — в точку. В то же время нагрузка для сильнейших футболистов мира при предлагаемой формуле объективно не увеличивается. Расширяется охват игроков (за счет большего числа команд), но путь до чемпионского титула остается по расстоянию прежним — длиною в семь шагов: два матча в группе плюс еще пять игр на вылет. Козырь обновленного проекта Инфантино в том и состоит, что он вписывается и в существующие временные рамки, и в концепцию 12 стадионов. На местах даже рады будут провести на один-два матча больше.

Примечательно, что проект Инфантино поддержали и руководитель «Барселоны» Жозеп Бартомеу, и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, заявивший AFP, что это «хорошо и для клубов, и для футбола в целом».

Остается, правда, вопрос о качестве соревнований. Однако скептикам напомнят об успехе на Euro-2016 Исландии, достойном выступлении Албании, а также обратят внимание, что при трех командах в группе и последующих матчах плей-офф расслабляться некогда.

Качество — вообще спорная категория. Иной раз ведь любопытно посмотреть, как Давид ухитряется отбиться от Голиафа, пусть демонстрирует он не столько мастерство, сколько самоотверженность и страсть. Да и так ли уж важно, какой будет футбол, если расчеты обещают 640 миллионов долларов сверху?

Вячеслав КОЛОСКОВ: «ХОТИМ В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ АНДОРРУ? ПОЛУЧИМ!»

Проект об укрупнении финальных турниров ЧМ и перспективы одобрения этой инициативы в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал почетный президент РФС и почетный член ФИФА. Вячеслав КОЛОСКОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, «СЭ» Вячеслав Колосков: «Спите спокойно — у России не отнимут Кубок конфедераций и чемпионат мира».

— Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира, — сказал Колосков. — Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?

— Допустим, США и Китай.

— Это только два «монстра». Но даже им придется строить стадионы.

— Кроме того, президент ФИФА ратует за проведение чемпионата в нескольких странах.

— Уже решено, что в 2020 году пройдет нечто непонятное, что я даже чемпионатом Европы назвать не могу. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого! Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится.

— Больше матчей — выше прибыль. В ФИФА уже подсчитали, что при 48 командах-участницах смогут заработать в 2026 году примерно на 640 миллионов долларов больше, чем в 2018-м.

— На первом месте все-таки должен быть футбол. Добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Учли ли все это при подсчетах или прикинули только собственную прибыль? Как знать, возможно, она на поверку и несущественна в масштабах ФИФА.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы на одобрение проекта, предложенного самим президентом?

— Конгресс его, конечно, принял бы. Это выгодно всяким нижним и верхним каледониям. В Совете, однако, который во многом сформирован еще при Блаттере, могут прозвучать возражения. Давно говорил: надо наложить в ФИФА табу на всякие структурные изменения сроком на восемь лет. Следует уделять первостепенное внимание действительно развитию футбола, а не бесконечному реформированию.