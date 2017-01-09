Во вторник ФИФА может объявить о расширении участников ЧМ-2026 до 48 команд
Во вторник, 10 января, ФИФА может объявить о расширении количества участников чемпионата мира 2026 года с 32 до 48.
Об этом сообщает GloboEsporte. Решение будет ратифицировано на заседании в Цюрихе. Ожидается, что формат чемпионата будет определён в марте.
Предполагается, что на чемпионате мира будет 16 групп, в каждой по 3 сборных. От Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африка — 9,5, Азия — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5 и один участник от Океании.
Сообщается, что в
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