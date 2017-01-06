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6 января 2017, 21:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Увеличение количества команд на ЧМ поднимет доходы ФИФА на $640 млн

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Увеличение числа команд-участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48 принесет Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительные $640 млн. Об сообщает AFP со ссылкой на секретный доклад, попавший в распоряжение агентства.

Если реформа произойдет чистая прибыль организации составит 418 млн против 354 млн прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России. Увеличить
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Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует ввести схему, при которой начиная с чемпионата мира 2026 года в турнире будут участвовать 48 команд, поделенные на 16 групп.

По информации агентства, если решение об изменении формата будет принято, то чистая прибыль организации составит $4,18 млн против $3,54 млн, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России. В то же время отмечается, что в связи с увеличением количества команд и матчей увеличатся и затраты (на $325 млн).

Инфантино должен представить свое новое предложение во время заседаний совета ФИФА, которые пройдут в Цюрихе 9—10 января. Ранее совет ФИФА позитивно воспринял идею увеличения количества команд-участниц финальной стадии мирового первенства. На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.
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