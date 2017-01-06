Увеличение количества команд на ЧМ поднимет доходы ФИФА на $640 млн

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Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует ввести схему, при которой начиная с чемпионата мира 2026 года в турнире будут участвовать 48 команд, поделенные на 16 групп.

По информации агентства, если решение об изменении формата будет принято, то чистая прибыль организации составит $4,18 млн против $3,54 млн, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России. В то же время отмечается, что в связи с увеличением количества команд и матчей увеличатся и затраты (на $325 млн).