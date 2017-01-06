Моуринью поддержал расширение футбольного World Cup

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Полностью поддерживаю эту идею. Как тренер отдельного клуба, я бы сказал нет, если бы это решение привело к увеличению числа игр, уменьшению отдыха для футболистов и сокращению предсезонной подготовки. Однако расширение не приведет к увеличению количества матчей. Игроки защищены, клубы тоже.

Эта идея приведет к тому, что чемпионат мира станет еще более значимым турниром. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в детский футбол. Больше стран — больше азиатов, африканцев, американцев будут вместе. Увеличение количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма, — цитирует 53-летнего специалиста пресс-служба ФИФА.

Напомним, на текущий момент число участников мирового первенства по футболу составляет 32 команды.