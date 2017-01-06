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6 января 2017, 16:34 | Футбол: Чемпионат мира | «Вести.Ру»

Моуринью поддержал расширение футбольного World Cup

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал идею расширения числа участников чемпионата мира по футболу.

Главный тренер английского клуба Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> поддержал идею расширения числа участников чемпионата мира по футболу. Увеличить
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«Полностью поддерживаю эту идею. Как тренер отдельного клуба, я бы сказал нет, если бы это решение привело к увеличению числа игр, уменьшению отдыха для футболистов и сокращению предсезонной подготовки. Однако расширение не приведет к увеличению количества матчей. Игроки защищены, клубы тоже.

Эта идея приведет к тому, что чемпионат мира станет еще более значимым турниром. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в детский футбол. Больше стран — больше азиатов, африканцев, американцев будут вместе. Увеличение количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма, — цитирует 53-летнего специалиста пресс-служба ФИФА.

Напомним, на текущий момент число участников мирового первенства по футболу составляет 32 команды.

Манчестер Юнайтед
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