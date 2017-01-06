Суд отклонил иск к ФИФА о возможном нарушении прав рабочих в связи с ЧМ-2022

С помощью иска профсоюзы пытались призвать ФИФА повлиять на власти Катара с целью введения «минимальных стандартов труда» для трудовых мигрантов, работающих на объектах чемпионата мира-2022.

«ФИФА приветствует решение суда. ФИФА очень внимательно следит за ситуацией и, как недавно заявил президент организации Джанни Инфантино, будет и впредь призывать катарские власти обеспечить безопасные и достойные условия труда для рабочих», — говорится в заявлении организации.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.