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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28336206/
4 января 2017, 18:57 | Футбол: Чемпионат мира | Волгоградское деловое телевидение

Вытрезвители откроют в Волгограде к Чемпионату мира по футболу

Как стало известно ВДТВ, в областном центре планируется открытие вытрезвителей к чемпионату мира по футболу. Об этом пишут региональные СМИ.

Вытрезвители откроют в Волгограде к чемпионату мира по футболу. Увеличить
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В 11 городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, с 14 июня по 15 июля будут работать вытрезвители. Планируется, что они войдут в структуру наркологических учреждений. Каждый регион сам решит, кто будет курировать эти заведения.

Так, предполагается, что вытрезвители будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.
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