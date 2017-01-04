Вытрезвители откроют в Волгограде к Чемпионату мира по футболу
Как стало известно ВДТВ, в областном центре планируется открытие вытрезвителей к чемпионату мира по футболу. Об этом пишут региональные СМИ.
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В 11 городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, с 14 июня по 15 июля будут работать вытрезвители. Планируется, что они войдут в структуру наркологических учреждений. Каждый регион сам решит, кто будет курировать эти заведения.
Так, предполагается, что вытрезвители будут открыты в Москве,
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