В Екатеринбурге разогнали коллектив, готовящий чемпионат мира по футболу
Масштабные сокращения произошли в организации «Урал-2018», которая осуществляет мониторинг общего процесса подготовки к чемпионату мира в Екатеринбурге.
Сокращения сотрудников в канун Нового года произошли в организации «Урал-2018», которая непосредственно отвечает за процесс подготовки в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу, сообщает 30 декабря корреспондент «АиФ-Урал».
На странице в соцсетях заместителя директора по маркетингу и PR «Урал-2018» Марины Приймак появилась запись, что практически весь коллектив организации уволен. «Сокращение. Жёсткое, безапелляционное и, по сути, в части моего направления работы — неаргументированное, — пишет Марина. — Планы на 2017 год — в урну. Натренировавшиеся на тематике будущего ЧМ коллеги — в поиски новых профессиональных горизонтов. Успехов вам, дорогие мои девчонки!».
Получить оперативный комментарий в организации «Урал-2018» не удалось. Телефон не отвечает.
В апреле нынешнего года в офисе «Урал-2018» произошла выемка документов. Данные действия осуществлялись в рамках дела о хищении у предприятия
Между тем буквально сегодня гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью ТАСС заявил, что волонтерская программа чемпионата мира-2018 стала самой масштабной кампанией по привлечению волонтеров в истории ФИФА. Было получено более 170 тысяч заявок.
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