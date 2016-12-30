В Екатеринбурге разогнали коллектив, готовящий чемпионат мира по футболу

Сокращения сотрудников в канун Нового года произошли в организации «Урал-2018», которая непосредственно отвечает за процесс подготовки в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу, сообщает 30 декабря корреспондент «АиФ-Урал».

На странице в соцсетях заместителя директора по маркетингу и PR «Урал-2018» Марины Приймак появилась запись, что практически весь коллектив организации уволен. «Сокращение. Жёсткое, безапелляционное и, по сути, в части моего направления работы — неаргументированное, — пишет Марина. — Планы на 2017 год — в урну. Натренировавшиеся на тематике будущего ЧМ коллеги — в поиски новых профессиональных горизонтов. Успехов вам, дорогие мои девчонки!».

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Получить оперативный комментарий в организации «Урал-2018» не удалось. Телефон не отвечает.

В апреле нынешнего года в офисе «Урал-2018» произошла выемка документов. Данные действия осуществлялись в рамках дела о хищении у предприятия товарно-материальных ценностей и причинении материального ущерба, которое было совершено группой лиц путём подделки документов.

Между тем буквально сегодня гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью ТАСС заявил, что волонтерская программа чемпионата мира-2018 стала самой масштабной кампанией по привлечению волонтеров в истории ФИФА. Было получено более 170 тысяч заявок.