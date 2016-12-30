Стадион «Крестовский» передан в собственность Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко: «Очевидно, что стадион на Крестовском построен».

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который примет матч Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, передан в собственность города. Вчера Северная столица получила разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

«В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. Его вместимость составляет 68 тысяч зрителей.