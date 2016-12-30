Стадион «Крестовский» передан в собственность Санкт-Петербурга
Стадион «Крестовский» в
Санкт-Петербурге, который примет матч Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, передан в собственность города.
Георгий Полтавченко: «Очевидно, что стадион на Крестовском построен».
Стадион «Крестовский» в
«В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право
Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. Его вместимость составляет 68 тысяч зрителей.
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