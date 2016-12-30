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30 декабря 2016, 0:09 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В мае на стадионе «Волгоград Арена» будет засеяна трава

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что весной следующего года строители возьмутся за благоустройство футбольного поля стадиона «Волгоград Арена», который в 2018 году будет принимать чемпионата мира.

«Есть договорённость с представителями генподрядчика о том, что уже в мае, то есть до 1 июня, будет засеяна трава на футбольном поле «Волгоград Арены», — заявил Бочаров.

Планируется, что поле на 45-тысячном стадионе будет одним из самых современных в России. Оборудование на поле будет иностранное, в России такого не производят.
«Там будет зона аэрации, такая аэрации только у двух стадионов — у нас и в Нижнем Новгороде», — цитирует Бочарова «Блокнот Волгоград».
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