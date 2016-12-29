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29 декабря 2016, 22:26 | Футбол: Чемпионат мира | UA-Football

Гецко: Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира

Бывший нападающий сборной Украины — о перспективах выхода на ЧМ.

Бывший нападающий сборной Украины — о перспективах выхода на ЧМ. Увеличить
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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал перспективы национальной команды в отборочной кампании к ЧМ-2018.

— Я более чем скептически воспринял назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера и не верил в его возможности. Но я изменил мнение. Рисунок игры улучшился, мы начали дольше владеть мячом, больше дорожить им.

Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира. Команды Исландии, Турции или Финляндии — не те соперники, которых надо бояться. Главное — одолеть сборную Хорватии, — приводит слова Гецко газета «Експрес».

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