Гецко: Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира

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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал перспективы национальной команды в отборочной кампании к ЧМ-2018.

— Я более чем скептически воспринял назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера и не верил в его возможности. Но я изменил мнение. Рисунок игры улучшился, мы начали дольше владеть мячом, больше дорожить им.

Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира. Команды Исландии, Турции или Финляндии — не те соперники, которых надо бояться. Главное — одолеть сборную Хорватии, — приводит слова Гецко газета «Експрес».