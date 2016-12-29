Гецко: Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира
Бывший нападающий сборной Украины — о перспективах выхода на ЧМ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал перспективы национальной команды в отборочной кампании к ЧМ-2018.
— Я более чем скептически воспринял назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера и не верил в его возможности. Но я изменил мнение. Рисунок игры улучшился, мы начали дольше владеть мячом, больше дорожить им.
Считаю, что сборная должна выйти на чемпионат мира. Команды Исландии, Турции или Финляндии — не те соперники, которых надо бояться. Главное — одолеть сборную Хорватии, — приводит слова Гецко газета «Експрес».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter