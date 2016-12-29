Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28297710/
29 декабря 2016, 16:16 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко поздравил строителей «Зенит-Арены» со вводом стадиона в эксплуатацию

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.

<nobr>Вице-премьер</nobr> отметил что сейчас начнется подготовка арены к первому матчу который будет сыгран в апреле. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что разрешительные документы на ввод арены в эксплуатацию подписаны. «Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием», — сказал Мутко ТАСС.

По его словам, первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле — в нем примет участие санкт-петербургский «Зенит». «Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч “Зенита” в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», — отметил он.

Стадион, вместимость которого составляет 68 тысяч зрителей, примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Также на арене пройдут игры чемпионата Европы по футболу 2020 года. «Давайте не забывать и о том, что в 2020 году он (стадион) будет принимать и матчи чемпионата Европы. В этот список он попал именно благодаря своей вместительности, поэтому Санкт- Петербург в 2018—2020 годы будет очень футбольным городом», — сказал Мутко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Симонян: Сомнений во вводе «Зенит-Арены» в эксплуатацию в 2016 году не было

Симонян: Сомнений во вводе «Зенит-Арены» в эксплуатацию в 2016 году не было

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сомнений в том, что футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Отстраненная биатлонистка Романова убеждена в своей невиновности

СМИ: "Зенит" не намерен платить более €4 млн за футболиста "Аякса" Гуделя

Глава ФМБА: сборная России является самой чистой от допинга в мире