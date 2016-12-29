Мутко поздравил строителей «Зенит-Арены» со вводом стадиона в эксплуатацию

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В четверг губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что разрешительные документы на ввод арены в эксплуатацию подписаны. «Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием», — сказал Мутко ТАСС.

По его словам, первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле — в нем примет участие санкт-петербургский «Зенит». «Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч “Зенита” в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», — отметил он.

Стадион, вместимость которого составляет 68 тысяч зрителей, примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Также на арене пройдут игры чемпионата Европы по футболу 2020 года. «Давайте не забывать и о том, что в 2020 году он (стадион) будет принимать и матчи чемпионата Европы. В этот список он попал именно благодаря своей вместительности, поэтому Санкт- Петербург в 2018—2020 годы будет очень футбольным городом», — сказал Мутко.