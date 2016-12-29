Мутко поздравил строителей «Зенит-Арены» со вводом стадиона в эксплуатацию
МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что разрешительные документы на ввод арены в эксплуатацию подписаны. «Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием», — сказал Мутко ТАСС.
По его словам, первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле — в нем примет участие
Стадион, вместимость которого составляет 68 тысяч зрителей, примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Также на арене пройдут игры чемпионата Европы по футболу 2020 года. «Давайте не забывать и о том, что в 2020 году он (стадион) будет принимать и матчи чемпионата Европы. В этот список он попал именно благодаря своей вместительности, поэтому Санкт- Петербург в 2018—2020 годы будет очень футбольным городом», — сказал Мутко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter