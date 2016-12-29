Симонян: Сомнений во вводе «Зенит-Арены» в эксплуатацию в 2016 году не было
МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сомнений в том, что футбольный стадион на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
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Видимо, что-то случилось...
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Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.
«Можно это все описать двумя словами: “Слава Богу!”. Я был уверен, что достроят, не исключаю, что
Стадион в
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