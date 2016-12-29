Симонян: Сомнений во вводе «Зенит-Арены» в эксплуатацию в 2016 году не было

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Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.

«Можно это все описать двумя словами: “Слава Богу!”. Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс», — сказал Симонян.