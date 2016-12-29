Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28297708/
29 декабря 2016, 16:15 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Симонян: Сомнений во вводе «Зенит-Арены» в эксплуатацию в 2016 году не было

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сомнений в том, что футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

По словам первого <nobr>вице-президента</nobr> РФС остается только радоваться этому событию так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.

«Можно это все описать двумя словами: “Слава Богу!”. Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс», — сказал Симонян.

Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира — 2018 и чемпионата Европы — 2020.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мутко поздравил строителей «Зенит-Арены» со вводом стадиона в эксплуатацию

Мутко поздравил строителей «Зенит-Арены» со вводом стадиона в эксплуатацию

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко поздравил строителей стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге со вводом арены в эксплуатацию.
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Отстраненная биатлонистка Романова убеждена в своей невиновности

СМИ: "Зенит" не намерен платить более €4 млн за футболиста "Аякса" Гуделя

Глава ФМБА: сборная России является самой чистой от допинга в мире