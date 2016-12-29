Все работы на стадионе «Зенит-Арена» должны завершиться к 1 мая 2017 года

«График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата — 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением», — сказал Албин.

Ранее стало известно, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.

Источник, знакомый с ситуацией, также сообщил ТАСС, что Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове. «Разрешение на ввод подписано», — сказал он.