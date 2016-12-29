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29 декабря 2016, 15:18 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Панченко стал послом Саранска к чемпионату мира-2018

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, стал новый послом Саранска — города-организатора чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный «Твиттер» «Мордовии».

27-летний футболист выступал за саранскую команду с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Томь», а в 2014 году оказался в стане «армейского» клуба.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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