Сенатор Тюльпанов не сомневался, что «Зенит-Арена» получит заключение о соответствии
МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года по футболу Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Об этом Тюльпанов рассказал ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту «Зенит-Арены». На основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.
«Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций», — сказал Тюльпанов.
Стадион в
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