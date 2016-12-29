Сенатор Тюльпанов не сомневался, что «Зенит-Арена» получит заключение о соответствии

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В четверг Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту «Зенит-Арены». На основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

«Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций», — сказал Тюльпанов.