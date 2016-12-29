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29 декабря 2016, 14:15 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сенатор Тюльпанов не сомневался, что «Зенит-Арена» получит заключение о соответствии

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года по футболу Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Об этом Тюльпанов рассказал ТАСС.

Он подчеркнул что после выдачи Ростехнадзором положительного заключения арена точно примет матчи Кубка конфедераций. Увеличить
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В четверг Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту «Зенит-Арены». На основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

«Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций», — сказал Тюльпанов.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового этапа и финал Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В 2018 году арена в Петербурге примет игры чемпионата мира.

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Новости Чемпионата мира

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Зенита» в Петербурге

Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Зенита» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Северо-западное управление Ростехнадзора в четверг выдало заключение о соответствии построенного стадиона в западной части Крестовского острова в Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов, сообщает ведомство.
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