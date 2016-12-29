Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Зенита» в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости.
Северо-западное управление Ростехнадзора в четверг выдало заключение о соответствии построенного стадиона в западной части Крестовского острова в Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов, сообщает ведомство.
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Новый стадион на Крестовском острове в
«29 декабря
Как уточняет Ростехнадзор, в 2017 году ведомство продолжит осуществление государственного строительного надзора при выполнении работ второго этапа — адаптации арены к требованиям ФИФА.
Во вторник аппарат
В июле аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составляет 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей, соответственно).
Планируется, что питерский «Зенит» сыграет на новой арене с екатеринбургским «Уралом» в рамках чемпионата России по футболу 23 апреля, после этого пройдут еще ряд тестовых встреч в преддверии летнего Кубка конфедераций.
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