Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Зенита» в Петербурге

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Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

«29 декабря северо-западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа», — говорится в сообщении.

Как уточняет Ростехнадзор, в 2017 году ведомство продолжит осуществление государственного строительного надзора при выполнении работ второго этапа — адаптации арены к требованиям ФИФА.

Во вторник аппарат вице-губернатора города Игоря Албина сообщил, что комитет по строительству Санкт-Петербурга проводит приемку работ по сооружению стадиона ЧМ-2018 по футболу. В настоящее время общестроительные работы завершены, дополнительные работы будут завершены в первой половине 2017 года. 20 декабря городское строительное ведомство и компания «Метрострой» заключили дополнительный контракт стоимостью около 952 миллионов рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года. Сроки выполнения работ по этому контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев.

В июле аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составляет 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей, соответственно).

Планируется, что питерский «Зенит» сыграет на новой арене с екатеринбургским «Уралом» в рамках чемпионата России по футболу 23 апреля, после этого пройдут еще ряд тестовых встреч в преддверии летнего Кубка конфедераций.