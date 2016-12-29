Президент ФФУ: Хотим поехать на ЧМ-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал об организации отборочного матча Украина — Турция, который пройдёт 2 сентября 2017 года, и высказал позицию ФФУ по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира -2018 в Россию.
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«Будем готовиться вместе с правоохранительными органами, посольствами, местными властями, чтобы подобные беспорядки не повторились. Где пройдёт матч? Решение будет принимать исполком ФФУ. Рассмотрим все варианты и выберем тот стадион, где будет максимально безопасно. Безусловно, этот матч окажется в зоне повышенного внимания всех органов власти. Будут созданы оргкомитет и специальные комиссии, чтобы исключить повторение масштабных беспорядков, имевших место с турецкими командами ранее.
Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России.
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