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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28293634/
29 декабря 2016, 11:56 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Президент ФФУ: Хотим поехать на ЧМ-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал об организации отборочного матча Украина — Турция, который пройдёт 2 сентября 2017 года, и высказал позицию ФФУ по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира -2018 в Россию.

Президент Федерации футбола Украины Андрей <span class=error>Павелко</span> рассказал об организации отборочного матча Украина — Турция который пройдёт 2 сентября 2017 года и высказал позицию <span class=error>ФФУ</span> по поводу возможной поездки национальной сборной на чемпионат мира -2018 в Россию. Увеличить
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«Будем готовиться вместе с правоохранительными органами, посольствами, местными властями, чтобы подобные беспорядки не повторились. Где пройдёт матч? Решение будет принимать исполком ФФУ. Рассмотрим все варианты и выберем тот стадион, где будет максимально безопасно. Безусловно, этот матч окажется в зоне повышенного внимания всех органов власти. Будут созданы оргкомитет и специальные комиссии, чтобы исключить повторение масштабных беспорядков, имевших место с турецкими командами ранее.

Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России. Во-первых, у нас нет ещё выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может, всё-таки что-то и произойдёт, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Принимать решение — ехать или нет в Россию — будет исполком ФФУ с учётом мнения общественности» — цитирует Павелко «Сегодня».

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