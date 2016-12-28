Канада, США и Мексика могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026
Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил, что футбольные чиновники из Канады, США и Мексики соберутся в следующем году, чтобы обсудить совместную заявку на проведение ЧМ-2026. В январе ФИФА рассмотрит вопрос расширения турнира с 32 до 48 команд.
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— Совместная заявка вполне возможна, — приводит Reuters слова Монтальяни. — Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Ожидаем, что в 2026 году чемпионат точно примет представитель КОНКАКАФ.
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