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28 декабря 2016, 19:44 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Канада, США и Мексика могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил, что футбольные чиновники из Канады, США и Мексики соберутся в следующем году, чтобы обсудить совместную заявку на проведение ЧМ-2026. В январе ФИФА рассмотрит вопрос расширения турнира с 32 до 48 команд.

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил что футбольные чиновники из Канады США и Мексики соберутся в следующем году чтобы обсудить совместную заявку на проведение ЧМ-2026. Увеличить
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— Совместная заявка вполне возможна, — приводит Reuters слова Монтальяни. — Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Ожидаем, что в 2026 году чемпионат точно примет представитель КОНКАКАФ.
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