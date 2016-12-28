ФИФА и УЕФА примут меры по допингу в России, проведению ЧМ-2018 ничего не угрожает
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что Россия может столкнуться с «необходимыми мерами и санкциями» со стороны организации, в случае если подтвердятся обвинения в отношении манипуляций с
допинг-пробами в российском футболе.
«Можно ли доверять Виталию Мутко (президент РФС, бывший министр спорта, ныне
Если что и происходило в отношении
Также глава ФИФА заверил, что проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в России ничего не угрожает.
«Я не думаю, что нужно смешивать проблему допинга, даже если она крупная, с организацией чемпионата мира. Антидопинговая систем на мундиале — это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий — вероятнее всего, швейцарской.
Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел, — заявил Инфантино.
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