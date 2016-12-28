ФИФА и УЕФА примут меры по допингу в России, проведению ЧМ-2018 ничего не угрожает

«Можно ли доверять Виталию Мутко (президент РФС, бывший министр спорта, ныне вице-премьер России)? Он член совета ФИФА и, конечно, мы работаем сообща.

Если что и происходило в отношении допинг-проб в российском футболе, которые могли быть скрыты, а сейчас информация об этом всплыла, то ФИФА и УЕФА совместно, в рамках своей компетенции, рассмотрят каждый случай. Мы примем необходимые меры и санкции, — цитирует Инфантино Associated Press.

Также глава ФИФА заверил, что проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в России ничего не угрожает.

«Я не думаю, что нужно смешивать проблему допинга, даже если она крупная, с организацией чемпионата мира. Антидопинговая систем на мундиале — это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий — вероятнее всего, швейцарской.

Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел, — заявил Инфантино.