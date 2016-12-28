Губернатор Санкт-Петербурга: «Зенит-Арена» будет убыточной первые 8−10 лет

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Вишневский сделал запрос о планах подписания меморандума, которым предлагается заключить с ФК «Зенит» концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации нового стадиона на срок в 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Проект меморандума одобрило правительство города своим постановлением от 5 декабря 2016 года.



«Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8−10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в ответе от губернатора.

Вишневскому также сообщили, что положения меморандума носят «декларативный характер» и конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством города, если «Зенит» направит предложения о его заключении. В ответе губернатора также сообщается, что меморандум «закрепил намерения клуба нести расходы по содержанию и эксплуатации стадиона» (от 700 млн до 1 млрд рублей в год). Отмечается, что управления имуществом стадиона силами Санкт-Петербурга потребует создания эксплуатирующей организации, подготовки и обучения персонала, что «является нецелесообразным».

«Значит ли это, что город не умеет управлять собственным имуществом и готов его отдавать за рубль, тратя 40 млрд рублей на создание этого имущества? Смольный готов так поступать и с другим имуществом? Буду предлагать заксу признать неудовлетворительным ответ губернатора и направлять повторный запрос», — отмечает Вишневский.