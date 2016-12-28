Мутко: Процесс сдачи «Зенит-Арены» идет по плану, ситуация нормальная
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Процесс сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт- Петербурге идет по плану, никаких вопросов по этому поводу не возникает. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«Пока все по плану, никаких вопросов нет», — сказал Мутко.
«Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс — документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему», — отметил
Вместимость стадиона составит 68 тысяч зрителей, арена должна принять матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
«Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы», — сказал Мутко.
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