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28 декабря 2016, 15:05 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Процесс сдачи «Зенит-Арены» идет по плану, ситуация нормальная

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Процесс сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт- Петербурге идет по плану, никаких вопросов по этому поводу не возникает. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Ранее сообщалось что <nobr>санкт-петербургский</nobr> стадион должен быть сдан в эксплуатацию на этой неделе. Увеличить
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Ранее сообщалось, что санкт-петербургский стадион должен быть сдан в эксплуатацию на этой неделе.

«Пока все по плану, никаких вопросов нет», — сказал Мутко.

«Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс — документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему», — отметил вице-премьер.

Вместимость стадиона составит 68 тысяч зрителей, арена должна принять матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

«Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы», — сказал Мутко.

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