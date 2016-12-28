Это’О поддержал идею расширения числа участников на ЧМ до 48
Камерунский нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О поддерживает идею увеличения количества участников на чемпионате мира до 48. Инфантино хочет увеличить количество участников чемпионата мира до 48 с 16 группами по три команды в каждой начиная с мундиаля-2026.
«Расширение числа участников на чемпионате мира до 48 позволит бедным странам, как моя, побороться за место на турнире. Мы все поддерживаем эту идею и благодарим Инфантино», — цитирует Это’О Marca.
Расширение ЧМ до 48 участников может принести ФИФА дополнительные $ 640 млн.
Последний раз сборная Камеруна не попадала на чемпионат мира в 2006 году. В 2010 и 2014 годах камерунцы играли в финальной части ЧМ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter