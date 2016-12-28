Инфантино: Большинство федераций поддерживают идею расширения числа участников ЧМ
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Подавляющее большинство футбольных федераций поддерживают идею увеличения числа участников чемпионата мира, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Инфантино ранее обсуждал идею увеличения количества участников турнира с 32 до 40 команд, а в октябре заявил, что количество участников может быть увеличено до 48 команд. Изменение формата должно коснуться чемпионата мира 2026 года. Решение по этой реформе может быть принято в январе 2017 года на совете организации.
«Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения турнира, предполагаемый формат с 48 участниками по времени будет проведен в те же сроки, что и привычный турнир с 32 сборными», — цитирует Инфантино «Рейтер».
Также, по мнению главы ФИФА, новый формат будет «финансово привлекательным».
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