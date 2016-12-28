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28 декабря 2016, 14:17 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Инфантино: Большинство федераций поддерживают идею расширения числа участников ЧМ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Подавляющее большинство футбольных федераций поддерживают идею увеличения числа участников чемпионата мира, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Подавляющее большинство футбольных федераций поддерживают идею увеличения числа участников чемпионата мира заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) <span class=error>Джанни</span> <span class=error>Инфантино</span>. Увеличить
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Инфантино ранее обсуждал идею увеличения количества участников турнира с 32 до 40 команд, а в октябре заявил, что количество участников может быть увеличено до 48 команд. Изменение формата должно коснуться чемпионата мира 2026 года. Решение по этой реформе может быть принято в январе 2017 года на совете организации.

«Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения турнира, предполагаемый формат с 48 участниками по времени будет проведен в те же сроки, что и привычный турнир с 32 сборными», — цитирует Инфантино «Рейтер».

Также, по мнению главы ФИФА, новый формат будет «финансово привлекательным».
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