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28 декабря 2016, 13:17 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

Министр спорта Павел Колобков, а также генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018», сообщается в распоряжении правительства РФ.

Министр спорта Павел Колобков а также генеральный директор Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Александр <span class=error>Алаев</span> вошли в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира Россия-2018 сообщается в распоряжении правительства РФ. Увеличить
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В свою очередь, из совета были исключены Николай Толстых, Игорь Шувалов, Константин Ромодановский, Павел Королев и Владимир Дмитриев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Новости Чемпионата мира

Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».
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