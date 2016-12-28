Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

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В свою очередь, из совета были исключены Николай Толстых, Игорь Шувалов, Константин Ромодановский, Павел Королев и Владимир Дмитриев.