Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».
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Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.
Также в наблюдательный совет включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.
Кроме того, было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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