Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

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Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Также в наблюдательный совет включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Кроме того, было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.