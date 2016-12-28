Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28283108/
28 декабря 2016, 13:00 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Также в наблюдательный совет включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Также в наблюдательный совет включен заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Кроме того, было принято решение исключить из наблюдательного совета оргкомитета Николая Толстых, Игоря Шувалова, Константина Ромодановского, Павла Королева и Владимира Дмитриева.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

Колобков и Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018»

Министр спорта Павел Колобков, а также генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев вошли в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018», сообщается в распоряжении правительства РФ.
Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"

Московский эндокринный завод вручил БК ЦСКА "Валидольный кубок"

СМИ: китайская Суперлига хочет привлечь к работе английского рефери Клаттенбурга