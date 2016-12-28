В фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьёвых горах установят огромный медиаэкран

Экран покажет все матчи мирового первенства. Под экраном будет оборудована сцена, на которой для болельщиков будут выступать отечественные и зарубежные музыканты. На всей территории фан-зоны будет доступен бесплатный Wi-Fi.



Как рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, в оформлении сцены будут использовать не только футбольную, но и городскую символику.



«Фан-фест на чемпионате мира станет, без сомнений, лучшим местом в столице, но, конечно, после стадионов, где будут проходить матчи», — отметил Гуляев.



Фан-зона на Воробьёвых горах рассчитана на 40 тыс. болельщиков, её размер составит 36 тыс. кв. м.