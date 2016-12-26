ФФУ предложила Бразилии и Аргентине провести сбор на Украине перед ЧМ-2018

Также команда Андрея Шевченко хочет провести товарищеские матчи с южноамериканскими сборными.



«Перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы захотят провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор на Украине.



Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м. На 2017 год календарь свёрстан, поэтому в нём провести матч невозможно», — приводит слова Павелко Tribuna.