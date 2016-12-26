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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28265356/
26 декабря 2016, 23:32 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

ФФУ предложила Бразилии и Аргентине провести сбор на Украине перед ЧМ-2018

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что организация предложила сборным Бразилии и Аргентины провести перед чемпионатом мира 2018 года в России сбор на Украине.

Также команда Андрея Шевченко хочет провести товарищеские матчи с южноамериканскими сборными.

«Перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы захотят провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор на Украине.

Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м. На 2017 год календарь свёрстан, поэтому в нём провести матч невозможно», — приводит слова Павелко Tribuna.

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